L'Iran podria anunciar avui que deixa de complir part de l'acord nuclear

El Govern iranià podria anunciar avui que deixarà de complir part dels seus compromisos adoptats en el marc de l'històric acord nuclear signat el 2015 amb la comunitat internacional en resposta a la decisió dels Estats Units de reprendre les seves sancions contra la república islàmica i per la manca de suport internacional, segons va informar l'agència de notícies semioficial iraniana Tasnim.

Per altra banda, el president del Parlament iranià i antic negociador en cap del programa nuclear de la república islàmica, Ali Larijani, va traslladar les seves sospites que les explosions ocorregudes a principis d'aquesta setmana a dos petroliers estrangers que navegaven al golf d'Oman van ser provocades per un atac dels Estats Units.

Per part seva, el Kremlin va recomanar als Estats Units que deixin de fer «acusacions gratuïtes» sobre les causes de les explosions registrades aquesta setmana a dos petroliers estrangers i va recordar a Washington el cas de la guerra de l'Iraq, quan va quedar demostrat que el règim del dictador Saddam Hussein no tenia les armes de destrucció massiva que va emprar com a excusa per envair el país.