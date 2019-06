El president valencià diu que la solució al finançament és «inajornable»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es va comprometre ahir, després de prometre el seu càrrec, a governar «per a tots» durant els pròxims quatre anys i va aprofitar el seu discurs per exigir al pròxim Govern d'Espanya que la solució al problema del finançament autonòmic és «irrenunciable, inajornable i imprescindible» en aquesta legislatura. Així mateix, també es va comprometre a guardar «fidelitat a la Generalitat i lleialtat sempre als valencians».

Puig va aprofitar la presència dels ministres en funcions José Luis Ábalos i Luis Plana per traslladar al Govern espanyol que es necessita «una relació justa en el si de l'arquitectura institucional espanyola» i va confiar que Pedro Sánchez torni a ser president del Govern ràpidament per abordar «un finançament just». Puig va aclarir que en aquesta exigència «no hi ha un àpex de victimisme, perquè som conscients dels nostres errors i de la part que ens correspon assumir».

Puig va reclamar així mateix que en aquesta 10a legislatura cal «la màxima determinació i cap conformisme» per complir els nous reptes: «lluitar contra el canvi climàtic, crear més ocupació, garantir el dret a un habitatge digne i impulsar definitivament la innovació i sobretot acabar amb el terrorisme masclista». «Ara és l'oportunitat i el moment de situar la Comunitat Valenciana a l'Europa del segle XXI», va reivindicar.



Els pactes creuats i el PSOE

Un cop constituïts tots els ajuntaments, els socialistes podrien veure complicada la investidura de Pedro Sánchez si ERC es replanteja la seva possible abstenció després de l'elecció d'Ada Colau a Barcelona, mentre que UPN es mostra satisfeta amb la victòria de Navarra Suma a Pamplona i mira ara cap al Govern foral.

Aquesta setmana també s'intensificaran les negociacions entre els partits davant la constitució de vuit parlaments autonòmics i, tal com va passar en les assemblees regionals de Madrid i Múrcia, els blocs d'esquerra i dreta intentaran tenir el control d'aquestes institucions, donant pistes sobre els pactes dels futurs governs regionals i la investidura de Sán-chez.

Demà es constituirà l'Assemblea d'Extremadura, dimecres es conformaran les corts de Castella-la Manxa i els parlaments de Navarra i Canàries; el dia 20 serà el torn de les Corts d'Aragó i dels parlaments de Cantàbria i La Rioja; i el 21, les Corts de Castella i Lleó.

El candidat del PSOE a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, va acudir a la presa de possessió de Ximo Puig i va alertar sobre els pactes de dretes en els municipis i l'entrada de Vox en els governs locals. Quant al bloc PP, Cs i Vox, també s'hi va referir la ministra en funcions María Jesús Montero, que va lamentar que el «blanqueig de la ultradreta» impedeixi governs del PSOE. En concret, Montero va demanar a PP i Cs que s'abstinguin en la investidura de Sánchez i es deixi governar el PSOE amb aliances puntuals que a cada moment es puguin desenvolupar «tenint com a soci preferent Podem».

Precisament, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va advertir als socialistes que l'amenaça del PSOE de repetir eleccions «va ser un error» i es mostra optimista davant un govern de cooperació. I tot això malgrat les diferències que els uns i els altres tenen sobre Catalunya.