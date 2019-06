Felip VI rep l'ordre de cavalleria més important del Regne Unit

El rei Felip VI va ser investit cavaller de l'Ordre de la Garrotera en una cerimònia al Castell de Windsor presidida per Isabel II. Aquesta distinció, l'ordre de cavalleria més important i antiga del Regne Unit (data de 1348), la va atorgar la reina Isabel al Cap d'Estat espanyol durant la visita d'Estat que van fer els Reis al Regne Unit al juliol de 2017.

El Rei ja va lluir la condecoració durant el sopar de gala d'aquella visita, però fins ahir no va tenir lloc la cerimònia d'investidura com a cavaller. Els membres de l'Ordre són elegits personalment per la Reina britànica. El rei Joan Carles va rebre aquesta distinció el 1988. Un altre dels cavallers investits és el Rei d'Holanda.