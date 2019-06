Hong Kong deixa en llibertat el líder de la revolució dels paraigües

El líder estudiantil de Hong Kong, Joshua Wong, un dels impulsors de les protestes prodemocràtiques de 2014, va ser posat en llibertat després de complir amb la pena imposada pel seu paper en el marc de la coneguda com a revolució dels paraigües. L'alliberament de Wong va tenir lloc en un moment crític en el qual milions de persones han sortit al carrer a Hong Kong per exigir la dimissió de la cap executiva de la regió, Carrie Lam, així com la suspensió total de la proposta de llei d'extradició a la Xina.

El líder estudiantil, de 22 anys, va ser condemnat a tres mesos de presó quan es trobava en llibertat sota fiança a l'espera que es resolgués una apel·lació per una condemna en contra seu per un altre delicte vinculat a les protestes. L'activista va assegurar llavors que no es penedia de res. «Poden fer-se amb els nostres cossos però no amb les nostres ments», va manifestar.

Wong va ser una figura clau de la coneguda com la revolució dels paraigües. Durant mesos, els ciutadans de Hong Kong, sobretot estudiants i intel·lectuals, es van manifestar per exigir la retirada del filtre del Partit Comunista als candidats a governador d'aquest territori xinès de cara als comicis de 2017. Tot i que el règim xinès va voler treure importància a les protestes democràtiques a Hong Kong, que són vistes amb llunyania des del territori continental, la durada i el focus internacional van obligar Pequín a reaccionar.

Per part seva, el diari estatal China Daily va titllar d'«hipòcrita» l'actitud de la comunitat internacional davant les protestes a Hong Kong i va destacar que Pequín continuarà donant suport a la cap executiva de la regió tot i les demandes perquè presenti la seva dimissió. Lam va anunciar dissabte la suspensió de la proposta de llei d'extradició de delinqüents a la Xina després de les històriques protestes de la ciutadania.