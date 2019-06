El misteri envolta la mort de diversos turistes a la República Dominicana

La mort de diversos turistes nord-americans en els últims mesos a la República Dominicana segueix envoltada de misteri, mentre les indagacions, a les quals s'ha sumat l'FBI, continuen el seu curs.

El passat 31 de maig les autoritats dominicanes van informar de la mort, un dia abans, del matrimoni nord-americà compost per Nathaniel Edward Holmes, de 63 anys; i Cynthia Ann Day, de 49, en un hotel de la cadena espanyola Bahía Príncepe Hotels & Resorts situat entre Sant Pedro de Macorís i la Romana, a l'est del país caribeny.



Però cinc abans, en un hotel de la mateixa cadena, va morir la també nord-americana Miranda Schaup-Werner, de 41 anys, si bé la seva mort no va ser revelada per les autoritats dominicanes fins al passat 5 de juny.

L'informe preliminar de les autòpsies practicades als tres cossos conclou que van morir per complicacions de salut, però tots tenien els pulmons inundats.

Les autoritats dominicanes, que es mantenen hermètiques pel que fa a les informacions, segueixen a l'espera dels resultats dels estudis histopatològic i de toxicologia per emetre l'informe final sobre aquestes morts que, segons fonts consultades per Efe, ha portat el Govern a crear una taula de crisi per tractar l'assumpte.

Bahía Príncipe Hotels & Resorts, per la seva banda, demana esperar que conclogui la investigació i afirma que fins a la data "no hi ha indicis de relació vinculable" en els casos.

A les investigacions s'ha sumat l'FBI, mentre que mitjans nord-americans parlen de la possibilitat que les morts estiguin relacionades amb el consum d'alcohol adulterat.

El ministre de Turisme dominicà, Francisco Javier García, assegura que es tracta de "fets aïllats" i que les autoritats confien a poder "oferir una resposta definitiva" als familiars de les víctimes "tan aviat com sigui possible".

En declaracions a Efe, el president de l'Associació Dominicana de Premsa Turística (Adompretur) Luis José Chávez va coincidir amb el funcionari en què es tracta de "casos asilats", però ha assenyalat que "el país no només ha de respondre amb arguments retòrics ni amb expressions de bona voluntat sinó amb accions aclaridores "a causa de la importància d'aquest sector per a l'economia nacional.

"La República Dominicana és una de les destinacions més segures d'Amèrica Llatina i del món", ha apuntat Chávez, que també presideix el Fòrum Iberoamericà de Periodistes de Turisme (Fipetur), encara que va assenyalar que, segons informacions, després dels fets s'han produït cancel·lacions de reserves, però "no en una mesura important".

I és que, al mateix ritme que les autoritats investiguen aquests fets, en mitjans nord-americans es van revelant altres casos, com, per exemple, que el 10 de juny una altra nacional d'aquest país va morir a l'Excellence Resort, a Punta Cana (aquest) .

Leyla Cox va morir un dia després de complir el seu aniversari 53 per causes que també s'investiguen, encara que el seu fill, William Cox, ha dit en declaracions a mitjans d'EE.UU que el seu òbit li sembla sospitós a causa de les estranyes circumstàncies en què van morir en maig els altres tres nord-americans en hotels d'aquest país, que té en el turisme la seva principal font de divises.

Aquests casos han portat a diverses persones a denunciar quatre morts en similars circumstàncies al llarg de l'últim any, de les quals les autoritats locals no han donat detalls.

A aquestes morts es suma el brutal atac que la també nord-americana Tammy Lee Lawrence Daley va assegurar haver patit el gener passat quan estava allotjada amb el seu marit a l'hotel Majestic Elegance, a la paradisíaca Punta Cana.

L'hotel, però, va afirmar que la dona va donar a conèixer la seva versió dels fets després que la instal·lació es negués a pagar-li una indemnització de 2,2 milions de dòlars.

La República Dominicana té en el turisme la seva principal font d'ingressos, i, segons les xifres oficials, el 2018 va rebre 6,5 milions de turistes, gairebé el 60% procedent d'Amèrica del Nord, i 1 milió de creueristes.

Els ingressos per turisme van sumar l'any passat 7.600 milions de dòlars, d'acord amb les mateixes xifres.

En una recent compareixença davant la premsa, el ministre de Turisme va assenyalar que en els darrers 5 anys la República Dominicana ha rebut més de 30 milions de turistes "i és la primera vegada que l'atenció de la premsa internacional es fa ressò d'una situació que es pugui qualificar de preocupant ".