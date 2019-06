Vox talla les relacions amb el PP a Madrid fins a obtenir regidories

La candidata de Vox a la presidència de la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, va anunciar que talla «tota relació» amb el PP a l'autonomia, la qual cosa va implicar que se suspengués la reunió que tenien prevista per a ahir a la tarda, davant l'«incompliment de contracte» que segons va dir s'ha produït a l'Ajuntament de la capital. Ho va anunciar just després que PP i Ciutadans mantinguessin a la cambra autonòmica la seva primera trobada per acordar un programa de govern conjunt.

«Fins que se'ns aclareixi què és el que està passant a l'Ajuntament creiem que no té sentit seguir avançant a la Comunitat. Hi ha un contracte entre el PP i Vox que contempla una coalició de govern i que inclou regidories de Govern per a Vox. Això és el que s'ha signat, i a més una proporció en pressupost», va insistir Monasterio.

La direcció estatal del PP va assegurar que compliran allò pactat amb Vox a l'Ajuntament de Madrid i va recordar que les dues formacions s'han donat un termini de 20 dies per fer-ho. Fonts de la direcció estatal del PP van recordar que estan en negociacions per posar en marxa els governs, amb una «interlocució àmplia a l'hora de desenvolupar programes i estructures de govern».

Per part seva, l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena va renunciar a la seva acta de regidora al consistori de la capital. Ho va fer sense voler fer declaracions extenses als mitjans. «Jo ja no soc ningú», va dir entre somriures als periodistes. Carmena va afirmar sentir-se «molt bé». «Ja veurem», va respondre a la pregunta sobre què farà a partir d'ara.



«No és un comiat total»

«No és un comiat total. Ens continuarem trobant moltes vegades a la vida», va explicar als periodistes. L'exalcaldessa va agrair la tasca dels mitjans de comunicació perquè amb ella han estat «molt bons i sempre afectuosos, a més sempre treballant molt i esperant».