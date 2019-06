Arresten tres joves d'entre 18 i 23 anys per matar a cops un professor a Oviedo

La Policia Nacional va detenir tres joves d'entre 18 i 23 anys com a presumptes autors de la brutal pallissa patida per David Carragal, un professor de Cudillero de 33 anys, durant les festes del barri de la Florida d'Oviedo. Els fets van tenir lloc a la matinada de dilluns, quan David Carragal va quedar en estat crític, fins que va morir hores després. Els tres joves, que van ser detinguts dilluns a la nit, es troben als calabossos a l'espera de prestar declaració davant els agents. David Carragal va morir a primera hora de la tarda de dilluns a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), on estava en estat crític des que va patir l'agressió. Segons testimonis presencials, la víctima va ser abordada per diversos joves que li van demanar tabac i, després d'assenyalar-los que no en tenia, li van clavar una pallissa que li va causar un traumatisme cranioencefàlic.



Les mateixes fonts han apuntat que la col·laboració ciutadana ha contribuït a la identificació i detenció dels tres joves com a presumptes autors d'aquesta agressió mortal, si bé han precisat que les diligències d'investigació continuen obertes.