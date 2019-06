Deu detinguts en una operació contra el finançament del gihadisme a Madrid

La Policia Nacional va portar a terme una operació en què es van practicar almenys deu detencions i tres escorcolls per desarticular una xarxa que finançava des de Madrid el terrorisme gihadista. La xarxa estava integrada per individus de diverses nacionalitats que, segons les indagacions policials, enviaven remeses de diners a grups gihadistes, principalment des de Madrid, tot i que l'operatiu es va estendre a altres localitats al marge de la capital. L'operació es va desenvolupar principalment a Madrid i a Algete, una localitat situada a 30 quilòmetres al nord de la capital de l'Estat. Entre els detinguts en aquesta acció policial hi ha individus que tenen diversos antecedents per terrorisme a altres països europeus. L'operació va ser posada en marxa per la Comissaria General d'Informació i està coordinada pel Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional.