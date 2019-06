Johnson es confirma com a favorit per succeir May a la segona votació

L'exministre d'Exteriors Boris Johnson va ratificar que és el favorit en la cursa per succeir Theresa May com a líder del Partit Conservador i, per tant, primer ministre del Regne Unit en la segona votació de les primàries tories. «Gràcies als que m'heu donat suport en aquesta segona votació», va afirmar Johnson després d'aconseguir 126 dels 313 vots que es van emetre, la qual cosa el situa al capdavant de cara a la tercera votació, prevista per a avui.

Johnson competirà amb quatre candidats que han aconseguit superar la segona selecció: l'actual ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, amb 46 vots; el de Medi Ambient, Michael Gove, amb 41; el de Desenvolupament Internacional, Rory Stewart, amb 37; i el d'Interior, Sajid Javid, amb 33. L'exministre per al Brexit Dominic Raab va ser l'únic candidat que va caure a la segona volta en aconseguir només 30 vots, tres menys del llindar mínim.

El procés es va iniciar el passat 13 de juny amb una primera votació en què van ser descartats tres dels deu candidats inicials, dels quals dos s'han retirat. Entre avui i demà hi haurà altres dues votacions després de les quals quedaran només dos candidats.



Votació per correu

A continuació, hi haurà una votació per correu de tots els militants del Partit Conservador, de manera que el procés hauria de completar-se cap a finals de juny, si bé s'ha especulat que la votació interna s'acceleri donat el clar avantatge de Johnson. L'exministre d'Exteriors va ser una de les cares visibles de la campanya a favor del Brexit per al referèndum de 2016. Ha promès materialitzar el divorci entre Londres i Brussel·les el 31 d'octubre amb o sense acord.