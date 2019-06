Troben dins un armari el cadàver d'una dona morta fa més d'un any

La Guàrdia Civil ha trobat aquest dimecres el cadàver d'una dona d'edat avançada edat dins d'un armari en una casa del poble de Pozondón, a la provincia de Terol. Segons informa el Heraldo, la dona podria fer més d'un any que està morta. A la casa on l'han trobada hi viuen els seus dos fills, de 55 i 60 anys.

Els serveis socials van decidir alertar la Guàrdia Civil, intrigats pel fet que, quan preguntaven als fills per la seva mare, sempre contestaven que estava fora. El mateix ajuntament del municipi havia alertat al seu torn als serveis socials dos mesos abans en sospitar que podia haver-li passat alguna cosa a la dona.

Els veïns afirmen estar commocionats per l'inesperat succés en una localitat de només 48 habitants. Segons han informat, el fill de la dona treballava de vegades a l'ajuntament i la filla, suposadament, tenia cura a la mare.