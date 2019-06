Trump enviarà 1.000 soldats més al Pròxim Orient

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar que el servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) començarà la setmana que ve a deportar milions de migrants que es troben als Estats Units de forma il·legal. «La propera setmana, l'ICE començarà el procés per deportar milions d'estrangers il·legals que van trobar de manera il·lícita el seu camí cap a Estats Units», va explicar el mandatari a través del seu compte a la xarxa social Twitter. «Seran deportats tan aviat com entrin», va destacar.

El president nord-americà va aplaudir el treball realitzat per Mèxic «en detenir les persones molt abans d'arribar a la nostra frontera sud» i va destacar que Guatemala s'està preparant per signar un tercer acord de seguretat. Trump també va assegurar que els demòcrates són «els únics que no faran res». «Han de votar per desfer-se del buit legal i arreglar l'asil! Si és així, la crisi fronterera acabarà ràpidament!», va escriure.

El president dels Estats Units va criticar recentment El Salvador, Guatemala i Hondures per les caravanes de milers dels seus ciutadans cap a Mèxic per intentar creuar la frontera dels Estats Units. L'Administració de Trump ha anunciat la seva intenció de desviar permanentment a altres partides 550 milions de dòlars que estaven destinats a ajudes per a països de l'Amèrica Central.

Es calcula que als Estats Units hi ha un total de 12 milions d'immigrants indocumentats, que arriben principalment de Mèxic i l'Amèrica Central. Mèxic i els Estats Units van arribar a un acord pel qual el Govern mexicà va accedir a rebre migrants centreamericans que busquen asil a territori nord-americà fins que els seus casos siguin atesos als tribunals nord-americans.

En un altre ordre de coses, Trump va anunciar que el secretari de Defensa en funcions, Patrick Shanahan, ha dimitit perquè vol dedicar més temps a la família. Serà substituït per Mark Esper, que també assumirà el càrrec de forma interina. «Patrick Shanahan, que ha fet una feina meravellosa, ha decidit no seguir endavant amb el procés de confirmació davant del Congrés per poder dedicar més temps a la seva família», va informar Trump a Twitter, i va donar les gràcies al secretari sortint pel seu «espectacular servei».

Shanahan, que fins fa poc era el número dos del Pentàgon, va ascendir a la primera posició el passat 1 de gener en substitució de Jim Mattis, qui va abandonar el càrrec només un dia després que Trump anunciés la retirada de les tropes nord-americanes de Síria. El magnat novaiorquès va revelar després que el va acomiadar.