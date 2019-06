L'ONU responsabilitza el príncep hereu saudita de la mort de Khashoggi

Les proves suggereixen que el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, i altres alts càrrecs saudites són responsables de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi, ocorregut el passat octubre al consolat saudita a Istanbul, segons va revelar una experta de l'ONU que ha realitzat una investigació dels fets.

La relatora especial de l'ONU sobre execucions extrajudicials, Agnes Callamard, va demanar als països que ampliïn les seves sancions en relació amb el cas per incloure el príncep hereu i els seus béns personals, almenys fins que pugui demostrar que no té responsabilitat en el que va passar.

Khashoggi, un periodista crític amb la casa reial saudita i que treballava per al Washington Post, va desaparèixer el 2 d'octubre després d'entrar al consolat saudita a Istanbul per gestionar uns documents i poder casar-se amb la seva parella. Allà, va ser assassinat i esquarterat i el seu cos va ser tret fora de l'edifici, segons la versió oficial que van oferir les autoritats saudites, després de l'escàndol relacionat la seva desaparició i mort a escala internacional. Les seves restes encara no han estat trobades.

L'informe, elaborat després de sis mesos d'investigacions, es refereix a la mort com una «execució premeditada» i considera que, tot i haver-hi «nombroses teories» sobre aquest cas, en cap d'elles «s'altera la responsabilitat de l'Estat saudita». «Agents públics saudites van actuar de forma encoberta i van utilitzar mitjans públics per a l'execució», va afirmar.