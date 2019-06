Macron desmenteix Rivera i nega haver felicitat Cs pels pactes amb Vox

L'Elisi ha desmentit aquest dijous que el president francès Emmanuel Macron hagi donat suport als pactes de Ciutadans a l'Estat espanyol. Poc després que Albert Rivera hagi afirmat que Macron dona suport als pactes de govern de la formació taronja a Andalusia i altres localitzacions, fonts de l'Elisi ho han negat. Segons han indicat aquestes fonts, el president francès no hi ha donat suport "ni en públic ni en privat". "És una informació errònia", s'han limitat a dir. Els acords postelectorals a Espanya amb el PP i Vox mantenen el partit de Macron, En Marche, en alerta des de fa setmanes, especialment després del pacte amb Vox a Andalusia i ara que els eurodiputats macronistes i els de Cs compartiran grup a l'Eurocambra.

La correcció de l'Elisi a Rivera arriba després que el líder de Cs hagi assegurat aquest matí que el govern d'Emmanuel Macron "dóna suport" als seus pactes a Madrid i Andalusia, on el PP i Cs governaran gràcies als vots de Vox .Preguntat per les crítiques de la secretària d'Estat francesa d'Afers Europeus per les aliances amb l'extrema dreta, Rivera ha explicat que el seu partit ha parlat "directament" amb l'Elisi i que París els ha dit "tot el contrari".

"Ens han felicitat per Andalusia i pels pactes que hem aconseguit fins ara", ha afirmat Rivaera a la seva arribada a Brussel·les per la reunió del grup liberal europeu. Segons ell, els seus companys de partit a Europa "coneixen" aquest acord i "l'aplaudeixen", fet que ara l'Elisi nega.