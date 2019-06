El PSOE avala que Geroa Bai presideixi la Mesa del Parlament de Navarra

El parlamentari de Geroa Bai Unai Hualde va ser elegit president del Parlament de Navarra després que finalment hagi rebut els vots del PSN gràcies a un acord d'última hora entre ambdues formacions al mateix ple de constitució de la cambra. Aquest acord inclou la vicepresidència primera de la cambra, que ha estat per a la socialista Inma Jurío; no així la secretaria, que ha recaigut en Maiorga Ramirez, d'EH Bildu, gràcies als vots de Geroa Bai i Esquerra-Ezkerra. El PSN havia presentat per a aquest últim càrrec la seva pròpia candidatura, i no havia de votar així ni la candidatura de Navarra Suma ni la d'EH Bildu.

D'aquesta forma, la Mesa del Parlament va quedar conformada per Unai Hualde (Geroa Bai) com a president, Inma Jurío (PSN) com a vicepresidenta primera, Yolanda Ibáñez (Navarra Suma) com a vicepresidenta segona, Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma) com a secretari primer i Maiorga Ramirez (EH Bildu) com a secretari segon.

L'acord per conformar la Mesa de la cambra es va enllestir a la mateixa sessió plenària. Mitja hora abans que comencés es van trencar les negociacions entre PSN i Geroa Bai, de manera que tant els nacionalistes com els socialistes van anunciar que presentarien els seus propis candidats. Així ho van fer i PSN va presentar la candidatura d'Inma Jurío i els nacionalistes, Unai Hualde. A més, Navarra Suma també va registrar la candidatura d'Iñaki Iriarte per presidir la cambra.

En una primera votació, Iriarte va obtenir els 20 vots de Navarra Suma, Unai Hualde els 16 de Geroa Bai i EH Bildu i Jurío els 11 del seu grup. Tant Podem com Esquerra-Ezkerra van votar en blanc. Abans de produir-se la segona votació, en què els parlamentaris havien de triar entre Iñaki Iriarte i Unai Hualde, Geroa Bai i PSN van reprendre les negociacions i es van reunir. Es va tractar de mitja hora de recés amb sortides i entrades de membres de totes dues formacions i amb enorme incertesa entre els nombrosos mitjans de comunicació que van acudir a cobrir la constitució de la cambra foral.

Finalment, hi va haver acord i a la segona votació per elegir el president Hualde va rebre els suports del seu grup, de PSN, d'EH Bildu, de Podem i Esquerra-Ezkerra, en total 30 parlamentaris, davant dels 20 que va rebre Iñaki Iriarte.

Després de ser elegit president del Parlament, Hualde va rebre els aplaudiments de tots els parlamentaris excepte els de Navarra Suma, i l'enhorabona de Ramon Alzórriz, secretari d'Organització del PSN, que es va aixecar del seu escó per felicitar el nou dirigent de la cambra.

En un altre ordre de coses, la vicepresidenta de l'Executiu en funcions, Carmen Calvo, va confirmar que el candidat socialista a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, ha ofert a Unides Podem càrrecs per desenvolupar «responsabilitats políticoadministratives importants», però fora del Consell de Ministres. Calvo va assenyalar que els socialistes estan a l'espera que Podem respongui a aquesta oferta. Calvo va insistir que la fórmula del Govern de cooperació que Sánchez ha ofert a Iglesias és «bastant fàcil d'entendre», més quan el PSOE i Unides Podem han estat durant «un any treballant junts al Parlament».

La portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero, va confiar que Sánchez no defraudarà la majoria social que vol «un govern conjunt».