Sarkozy serà jutjat pels delictes de corrupció i tràfic d'influències

L'expresident francès Nicolas Sarkozy serà jutjat per delictes de corrupció i tràfic d'influències per utilitzar presumptament el seu poder per obtenir informació privilegiada sobre un cas que l'afectava, després que el Tribunal de Cassació hagi rebutjat l'última impugnació de l'antic mandatari per evitar seure a la banqueta. Un dels advocats de Sarkozy va confirmar el rebuig del recurs, de manera que només queda per conèixer la data en què s'iniciarà el judici contra Sarkozy, retirat de la primera línia política des de la seva derrota a les primàries conservadores de finals de 2016 .

L'expresident francès està acusat de plantejar la promoció a Mònaco d'un antic advocat general al Tribunal de Cassació a canvi d'informació sobre l'estat d'unprocediment en què s'investigava si Liliane Bettencourt, hereva de L'Oréal, havia finançat il·legalment la seva campanya per a les eleccions de 2012.

A Sarkozy també se l'ha perseguit judicialment pel finançament de la seva campanya per a les eleccions presidencials de 2007, en concret pels diners que hauria rebut del règim de Muammar Gaddafi. Paral·lelament, també serà jutjat pel Tribunal Correccional per presumpte finançament il·legal de la seva campanya de 2012, un assumpte judicial conegut a França com el cas Bygmalion.

Sarkozy serà el segon president de la V República a ser jutjat pels tribunals, després que Jacques Chirac fos condemnat el 2011 en un cas de llocs de treball ficticis a l'Ajuntament de París quan era alcalde de la capital francesa.