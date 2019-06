Tercera victòria de Johnson en les votacions per a la successió de May

L'exministre d'Exteriors Boris Johnson va aconseguir la seva tercera victòria en el procés intern per designar el successor de Theresa May com a líder del Partit Conservador i, per tant, primer ministre del Regne Unit, a falta de dues votacions. Johnson va mantenir la primera posició amb 143 vots, davant els 126 que va obtenir en la votació de dimarts i els 114 del passat 13 de juny, quan es va produir la primera votació, de manera que el suport entre els seus companys tories no fa més que créixer.

«Gràcies, un cop més, als meus amics i col·legues pel seu suport en aquesta tercera votació», va escriure a Twitter, fent broma amb que ha estat un bon regal pel seu 55è aniversari. «Ja hem recorregut un llarg camí, però encara tenim molt a fer», va afegir.

Per darrere va quedar el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, amb 54 vots; el de Medi Ambient, Michael Gove, amb 51; i el d'Interior, Sajid Javid, amb 38. Aquest cop el candidat descartat va ser el de Desenvolupament Internacional, Rory Stewart, amb 27, sis per sota del llindar mínim.

«Estic emocionat i inspirat pel suport que he rebut aquestes últimes setmanes. M'ha donat una nova fe en la política, en el nostre país», va reaccionar Stewart a Twitter, aclarint que, malgrat la seva derrota, seguirà compromès amb el Partit Conservador i el Regne Unit. El procés intern es va iniciar amb deu candidats, dels quals dos es van retirar a l'últim moment i 4 han quedat eliminats en tres votacions.