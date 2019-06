Trump presenta la seva campanya electoral per buscar un segon mandat

El president dels Estats Units, Donald Trump, va presentar oficialment la campanya electoral per al seu segon mandat de cara a les eleccions que se celebraran el 2020, en la qual mantindrà la seva postura de rebuig a la immigració il·legal i les fake news, així com la seva lluita contra els demòcrates, entre d'altres, però va canviar l'eslògan de l'anterior campanya. «Amb cada gram de cor i força i suor i ànima, seguirem fent gran Amèrica una altra vegada i, de fet, ho farem a gran escala», va assenyalar Trump davant d'una multitud en un míting a Florida. «I és per això que aquesta nit, estic davant de vosaltres per presentar oficialment la meva campanya per a un segon mandat com a president dels Estats Units», va asseverar.

Durant el seu discurs, Trump va sotmetre a votació el seu eslògan, en la qual la multitud havia d'elegir entre «Fer Amèrica gran» o «Mantenir Amèrica gran» mitjançant aplaudiments i aclamacions. «El meu timpà no tornarà a ser el mateix», va fer broma el mandatari després que la multitud triés «Mantenir Amèrica gran».

També van participar en el míting la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, i el vicepresident nord-americà, Mike Pence, juntament amb la seva dona, Karen Pence, entre d'altres. La primera dama va assegurar que Trump «realment estima aquest país» i va destacar que «seguirà treballant en el seu nom mentre pugui». «Tots nosaltres ho farem», va destacar.

Per part seva, la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, la demòcrata Nancy Pelosi, va suggerir que el Congrés iniciarà un judici polític contra el president nord-americà si les múltiples investigacions obertes detecten irregularitats significatives en la seva gestió.