El fill de l'anciana trobada morta en un armari admet que la va asfixiar

El fill de l'anciana trobada morta dimecres en un armari en un habitatge de la localitat de Terol de Pozondón va confessar que va ser ell qui va asfixiar la seva mare i que, juntament amb la seva germana, tots dos detinguts, van decidir amagar el cadàver per seguir cobrant la pensió que percebia la dona.

Els dos germans van participar en la reconstrucció dels fets que es va portar a terme a Pozondón pel jutge instructor i la Guàrdia Civil. En arribar al domicili familiar per participar en la reconstrucció, el fill va respondre als mitjans de comunicació que «la meva mare no està morta». La seva germana, entre plors, va dir que no volia respondre cap pregunta.

Els veïns asseguren que quan preguntaven als germans sobre la seva mare, aquests sempre els deien que l'havien portat a una residència i que ella no volia sortir mai al carrer perquè no es trobava bé de salut.