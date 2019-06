Johnson i Hunt competiran per succeir May al Partit Conservador britànic

L'exministre d'Exteriors Boris Johnson i l'actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, van ser els dos candidats elegits pels seus companys de partit per passar a l'última fase de les eleccions primàries per succeir Theresa May com a líder del Partit Conservador i primer ministre del Regne Unit. Johnson va aconseguir la seva cinquena victòria, amb 160 vots, fet que reflecteix una progressió ascendent, ja que en les quatre votacions anteriors que s'havien celebrat des del passat 23 de juny, quan va començar la competició conservadora, va obtenir 114, 126, 143 i 157.

«Em sento profundament honrat per haver aconseguit més del 50 per cent dels sufragis a l'última votació. Gràcies a tothom pel seu suport», va afirmar Johnson a Twitter, tot avançant que emprendrà una gira per tot el país per explicar el seu pla per al Brexit, «unificar el país i crear un futur més brillant per a tots».



Gove, descartat

Hunt, per la seva banda, va aconseguir 77 vots, només dos més que el ministre de Medi Ambient, Michael Gove, que va quedar descartat. El cap de la diplomàcia britànica va destacar que «la campanya comença ara mateix», traient importància als resultats anteriors.

Gove havia avantatjat Hunt -que fins llavors s'havia mantingut al segon lloc- a la votació celebrada al matí. «Naturalment, estic decebut però orgullós de la campanya que hem fet», va escriure el ministre de Medi Ambient a Twitter.

El procés intern va començar amb deu candidats, dels quals dos es van retirar a l'últim moment i 6 -comptant ja amb Gove- han estat descartats en cinc votacions en què han participat els 313 diputats tories i que s'han realitzat de forma presencial al Comitè 1922, l'òrgan de govern del Partit Conservador.

Ara, Johnson i Hunt protagonitzen una nova fase en què els prop de 160.000 militants conservadors emetran un vot per correu postal. El guanyador i, per tant, el nou líder tory i primer ministre del Regne Unit es coneixerà a la setmana del 22 de juliol.

Johnson va ser una de les cares visibles de la campanya a favor de Brexit per al referèndum de 2016. Ha promès materialitzar el divorci entre Londres i Brussel·les el 31 d'octubre -nova data límit- amb o sense acord. Tot i que ha plantejat modificar la versió actual, la Unió Europea ha insistit que no renegociarà l'acord. May va dimitir formalment el passat 7 de juny després de tres intents fallits perquè el Parlament aprovés l'acord del Brexit negociat per les parts.