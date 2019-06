Josu Ternera romandrà a la presó fins a la vista sobre les peticions d'extradició

L'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, romandrà a la presó a França com a mínim fins al proper dimecres 26 de juny, dia en què se celebrarà una vista per les peticions d'extradició realitzades per la justícia espanyola. Així ho van confirmar fonts de la Fiscalia, que van afegir que les precisions tècniques sol·licitades per les autoritats franceses respecte la fórmula emprada per alguns dels jutjats espanyols que reclamen el lliurament de Josu Ternera són, en qualsevol cas, irregularitats formals que no han impedit la tramitació de les peticions.

Tot i que dimecres el Tribunal d'Apel·lació de París havia ordenat la posada en llibertat provisional de l'etarra sota control judicial en resposta a una petició de la seva defensa per problemes de salut del pres, finalment les autoritats franceses han donat compliment a les ordres dictades des d'Espanya.