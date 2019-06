L'Iran abat un dron dels Estats Units amb un míssil a l'estret d'Ormuz

Trump va advertir que hi haurà resposta dels EUA.

Trump va advertir que hi haurà resposta dels EUA. reuters

Un dron de l'Exèrcit dels Estats Units va ser abatut a l'estret d'Ormuz per un míssil terra-aire disparat per l'Iran, segons va revelar un font nord-americana hores després que les autoritats iranianes asseguressin que havien interceptat una aeronau al seu territori. Així, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran havia informat de la suposada intercepció d'un dron «espia» dels Estats Units a la província de Hormozgan, situada al sud del país i al litoral nord de l'estret d'Ormuz. «El dron va ser interceptat quan va entrar a l'espai aeri iranià a prop del districte de Kouhmobarak, al sud», va informar el cos d'elit.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que «ja es veurà» la resposta de Washington i va reiterar que el dron es trobava en espai aeri internacional. «L'Iran ha comès un gran error. Aquest dron estava en aigües internacionals, clarament. Ho tenim tot documentat científicament, no són només paraules. Han comès un error molt greu», va afegir.

Després de ser preguntat sobre quina serà la resposta de Washington, Trump es va limitar a dir que «ja ho veuran». Així mateix, va argumentar que el fet que al dron no hi hagués tripulants marca «una gran, gran diferència». «Tinc la forta sensació que algú ha comès un error», va reiterar, abans de descriure com a «estúpid» qui donés l'ordre d'abatre l'aparell.

Per part seva, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va expressar la seva «gran preocupació» per la tensa situació i va reclamar «màxima contenció» per evitar el seu deteriorament.

El portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric, va assenyalar que «és important que totes les parts exerceixin màxima contenció i evitin qualsevol acció que empitjori la situació».