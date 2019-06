Rajoy insta el PSOE i Cs a arribar a un acord per evitar la repetició d'eleccions

L'expresident del Govern Mariano Rajoy va instar PSOE i Ciutadans a assolir algun tipus d'acord per evitar una repetició de les eleccions. En unes declaracions a Santa Cruz de Tenerife, Rajoy va advertir que «no seria bo» haver d'anar a uns altres comicis per manca «d'esforç» per part dels partits, i va recordar que un acord entre el PSOE i el partit d'Albert Rivera permetria confeccionar una «majoria sòlida» que garantís la governabilitat. En tot cas, Rajoy va assegurar que correspon a Sánchez «prendre la iniciativa» per formar un «govern estable».

L'expresident de l'Executiu va advertir que «allò important és conformar aviat un govern» i va demanar un acord entre PSOE i Cs que permeti un executiu «amb una majoria sòlida». Segons Rajoy, Espanya necessita «un govern estable» amb un programa per a quatre anys que, segons el seu parer, hauria de ser «el més moderat i centrat possible i mantenir la disciplina en polítiques fiscals, controlar el dèficit públic, reduir el deute i no augmentar els impostos». Amb tot, es va mostrar escèptic respecte aquesta possibilitat d'acord entre el PSOE i Cs perquè «si tenim en compte el que s'ha escoltat fins ara per part dels responsables de les dues formacions polítiques sembla poc probable».

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va considerar «molt greu» l'acord assolit sobre la composició de la Mesa del Parlament de Navarra entre PSN i Geora Bai que ha permès l'entrada d'EH Bildu a la mateixa i va demanar al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, que ofereixi explicacions per «pactar» amb Bildu. A més, va dir que, després d'allò succeït a la Comunitat Foral, el candidat socialista està «deixant molt clar amb qui vol ser investit».

«Vull enviar un missatge molt clar a Pedro Sánchez. No es pot estar amb Bildu, els proetarres i al mateix temps demanar que s'abstingui el Partit Popular perquè som completament incompatibles», va assenyalar.



El PP, «indignat»

Casado va destacar que al PP estan «molt preocupats amb la situació a Navarra» i va considerar «indignant» que el mateix dia que se celebrava el 32 aniversari de l'atemptat de l'Hipercor el Partit Socialista navarrès «facilités l'entrada a la Mesa del Parlament de Navarra dels hereus d'ETA, que encara no han condemnat els 800 crims de la banda terrorista».

En un altre ordre de coses, el Govern francès d'Emmanuel Macron va desmentir que hagi felicitat Ciutadans pels seus acords a Espanya a ajuntaments i comunitats autònomes, com havia assegurat el líder de la formació taronja, Albert Rivera. A més, va assenyalar que les dues formacions no han parlat des de les eleccions del 26 de maig.

A la seva arribada a la reunió dels liberals europeus a Brussel·les i preguntat per les crítiques de l'Elisi als seus acords amb Vox, Rivera va assegurar que el Govern francès «dona suport» als pactes de Ciutadans a Espanya i fins i tot els ha «felicitat» tant per l'acord d'Andalusia com per la resta de pactes que està tancant a la resta de l'Estat. «Hem parlat amb l'Elisi directament, han dit just el contrari, que donen suport als nostres pactes, fins i tot ens han felicitat pels acords que estem aconseguint», havia afirmat el president de Ciutadans.

«Desmentim aquesta informació», van assegurar fonts de l'Elisi. «No hi ha hagut contactes des de les eleccions», van reiterar.