Troben 2.400 fotos inèdites de la Zona Zero dels atacs de l'11-S

Diverses persones treballant a la Zona Zero de l'11-S. jason scott

Arxivers han trobat unes 2.400 fotos de la Zona Zero després dels atacs de Nova York l'11 de setembre de 2001 en vells CDs. L'autor de les fotos, encara sense identificar, sembla que és un treballador de la construcció que va ajudar en les tasques de desenrunament al World Trade Center i els seus voltants. Les fotos han estat trobades després d'una subhasta de trasters.

Els àlbums digitals inclouen imatges de la Zona Zero preses tant des de la superfície com des de dalt, l'equip d'obrers en acció i els interiors danyats dels blocs del voltant de les torres. Per obtenir algunes de les imatges es va haver d'utilitzar un servei de recuperació.