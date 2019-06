Centenars de manifestants envolten el Consell Legislatiu de Hong Kong

Centenars de manifestants van tornar a envoltar el Consell Legislatiu de Hong Kong per protestar contra el projecte de llei que autoritza l'extradició a la Xina continental. Els manifestants, vestits de negre, es van asseure a terra per ocupar l'espai al voltant dels edificis governamentals i un parc proper. La majoria eren estudiants que van prometre protestar fins que la cap del Govern, Carrie Lam, retiri el projecte de llei i dimiteixi.

En tot cas, el Govern de Hong Kong va ignorar l'ultimàtum plantejat pels manifestants per retirar de manera definitiva el projecte de llei. Els manifestants també van demanar que es retirin els càrrecs contra les persones detingudes durant les protestes de la setmana passada. La Policia els acusa de participar en accions violentes, encara que els organitzadors mantenen que es tracta d'una mobilització merament pacífica.

El 2014, l'anomenada Revolució dels Paraigües ja va evidenciar la reivindicació democràtica d'una part de la població, però les protestes de la darrera setmana no tenen precedents. Segons els organitzadors, uns dos milions de persones van secundar la crida del passat diumenge.

En les darreres protestes, els manifestants van col·locar paraigües sobre de les càmeres que vigilen els murs del recinte policial. Altres van ser inutilitzades amb cinta aïllant. Els joves també van tacar amb pintura els cartells de publicitat de la força de seguretat que adornen la seva principal caserna i van empaperar els seus murs amb fotografies que recollien escenes dels violents enfrontaments que es van registrar a Hong Kong el passat dia 12.

No obstant això, la imatge que resumia de forma més explícita la indignació que ha generat en un sector de l'oposició local l'actuació policial va ser aquella en la qual els uniformats apareixien vigilant una filera de detinguts. La foto adjacent mostrava una altra fila de reus: jueus custodiats per forces nazis. Una opinió tan contundent com els insults que van dedicar els joves als policies quan es van adonar que els filmaven.