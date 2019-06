Cimera Corea del Nord i la Xina acorden enfortir les relacions bilaterals

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, i el president de la Xina, Xi Jinping, van acordar que desenvolupar una relació entre els dos països enmig dels «seriosos i complicats» assumptes internacionals és bo per a les dues nacions i per a la pau a la regió. Xi i Kim van acordar tenir una comunicació estratègica estreta i aprofundir la cooperació en diversos camps. El líder nord-coreà va destacar que la visita de Xi és decisiva per mostrar al món l'amistat entre els dos països.