El Govern reclama l'abstenció al PP i Cs per no dependre d'ERC

El Govern espera poder investir Pedro Sánchez com a president durant el mes de juliol –previsiblement la segona o tercera setmana del mes– i va reclamar a PP i Cs que s'abstinguin per no haver de dependre de l'abstenció d'ERC o Bildu, dues formacions que poden ser clau si opta per un acord amb Podem. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, va afirmar que ara per ara el Govern no està negociant «res» amb ERC perquè el debat sobre la investidura –va recordar– correspon a les formacions parlamentàries. «No volem que el Govern d'Espanya depengui de vots independentistes i estem treballant en aquesta línia», va dir abans d'apel·lar a la «responsabilitat» de les formacions de la dreta.

En aquest sentit, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va tornar a apel·lar al «sentit d'estat» de Podem, Cs i el PP per facilitar la seva investidura. «Els espanyols van parlar molt clar el 28-M, volen que el govern el lideri el PSOE», va dir Sánchez en roda de premsa des de Brussel·les, tornant a preguntar a Pablo Casado i Albert Rivera quina és l'alternativa.

Sánchez va assegurar que espera el suport de Podem a la investidura tot i que només ofereix a aquest partit representació a l'«Administració Pública» davant de la petició de ministeris que ha anat reiterant el seu líder. Pablo Iglesias. El president del Govern va defensar la seva oferta a Unides Podem afirmant que porta 12 mesos governant amb la formació morada, però recordant que no suma amb el PSOE majoria absoluta.

Per part seva, JxCAT manté que ara per ara «no es donen les condicions» necessàries per poder investir –amb un «sí» o amb una abstenció– Pedro Sánchez com a president del Govern. «No ha canviat res, només que cada vegada van limitant més els drets dels nostres diputats», van afirmar fonts parlamentàries del partit.