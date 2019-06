Macron adverteix que caldrà explorar «nous noms» per als alts càrrecs de la UE

El president de França, Emmanuel Macron, va assegurar que els candidats defensats per les tres principals famílies polítiques -populars, socialistes i liberals- per presidir la Comissió Europea han quedat descartats i que els líders europeus hauran d'explorar «nous noms» per aconseguir un acord sobre el repartiment d'alts càrrecs d'aquí a una setmana. El mandatari gal es referia així sense anomenar-los a l'alemany Manfred Weber, candidat del Partit Popular Europeu a les europees del passat maig amb el suport de la cancellera alemanya, Angela Merkel; l'holandès socialdemòcrata i vicepresident primer de l'actual Comissió, Frans Timmermans, i la liberal danesa Margrethe Vestager.

Per part seva, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va lamentar que Timmermans no hagi reunit una majoria de suports entre els líders europeus i va admetre que «sí que pot haver-hi un president» del Partit Popular Europeu tot i que el seu candidat, Manfred Weber, tampoc va aconsgeuir el suficient suport.

Paral·lelament, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va insistir en què no aspira a ocupar un dels alts càrrecs de la Unió Europea que els líders estan negociant, alhora que va criticar l'afany per mantenir el seu nom en les travesses. «Sempre he dit que no. I he d'afegir, perquè és una pregunta que em fan sovint, que m'entristeix el fet que no es respecti el que he repetit tantes vegades», va dir.