Trump ordena un atac contra l'Iran i després es fa enrere

El president dels Estats Units, Donald Trump, va aprovar atacs militars contra l'Iran en represàlia per derrocar un dels seus drons en l'estret d'Ormuz el dijous però es va retractar en l'últim moment avortant l'operació, segons ha revelat aquest divendres el diari estatunidenc The New York Times.

Inicialment, Trump havia aprovat la realització d'atacs contra diversos objectius, segons el citat periòdic, que es va referir a alts càrrecs de l'Administració informats o involucrats en les deliberacions.

Els atacs estaven previstos per a just abans de la matinada d'aquest divendres per a minimitzar el risc per a l'Exèrcit iranià o per als civils, amb radars i bateries de míssils com a objectius, segons el diari. Una de les fonts citades pel New York Times van destacar que els avions estaven en l'aire i els bucs en posició, però no es van disparar els míssils després que arribés l'ordre d'avortar en l'últim moment. Segons el diari, l'operació va ser objecte d'intens debat durant tota la jornada del dijous a la Casa Blanca. A favor d'una resposta militar a l'enderrocament per part d'Iran d'un dron estatunidenc en l'estret d'Ormuz es van posicionar el secretari d'Estat, Mike Pompeo, l'assessor de Seguretat Nacional, John Bolton, i la directora de la CIA, Gina Haspel. No obstant això, alts càrrecs del Pentágono havien alertat que un atac contra l'Iran podria desencadenar una escalada a la regió, amb els consegüents riscos per a les tropes estatunidenques a Orient Pròxim.

El gir sobtat ha posat fi al que hauria estat la tercera acció militar de Trump contra objectius a Orient Pròxim. No obstant això, no és clar si els atacs contra l'Iran es duran a terme més endavant. La tensió entre els Estats Units i l'Iran ha anat en augment des que Trump va decidir la retirada unilatateral de Washington de l'acord nuclear signat amb Teheran en 2015 al maig de 2018. Des de llavors, els Estats Units ha tornat a introduir sancions contra el país persa, que ha respost abandonant alguns dels seus compromisos en virtut de l'acord i amenaçant amb deixar de complir més si la resta de països signants no l'ajuden a alleujar el pes de les sancions estatunidenques. L'Iran va abatre el dijous un dron estatunidenc, segons la seva versió dins del seu espai aeri, si bé el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units assegura que es trobava en aigües internacionals. «Les informacions iranianes sobre que l'aeronau estava a l'Iran són falses. És un atac no provocat contra un actiu de la vigilància aèria dels Estats Units en l'espai aeri internacional», va dir en un comunicat. Trump va assegurar que l'Iran havia comès «un gran error». «Aquest dron estava en aigües internacionals, clarament. Ho tenim tot documentat científicament, no són només paraules. Han comès un error molt dolent», va sostenir. Després de ser preguntat sobre quina seria la resposta de Washington, Trump es va limitar a dir: «Ja ho veuran».