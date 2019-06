El CNI podria ser dirigit per una dona per primera vegada

Després de 10 anys en el càrrec, el general Félix Sanz Roldán deixarà el comandament del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en mans de la seva número dos a l'espera que el Govern designi una persona per succeir-lo, que segons fonts coneixedores del procés podria ser una dona per primera vegada a la història.

El proper 5 de juliol conclou el mandat de Sanz Roldán en un càrrec per al qual va ser nomenat pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero, i en què va ser mantingut per Mariano Rajoy i per Pedro Sánchez. Atès que la llei estableix que no pot romandre en el càrrec de manera interina i ja que el Govern està en funcions i no pot prendre decisions importants com elegir el director dels serveis secrets, el CNI quedarà en mans de l'actual secretària general, Paz Esteban.

Com tot el que envolta als serveis d'intel·ligència, el relleu a la cúpula del CNI també està envoltat de secretisme, encara que una cosa sembla clara, aquest any totes les travesses apunten que serà una dona.