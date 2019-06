L'advocat de La Manada es planteja portar el cas davant el Constitucional

L'advocat defensor dels cinc condemnats del grup de La Manada, Agustín Martínez Becerra, va assegurar que, un cop llegeixi la sentència del Tribunal Suprem (TS), que eleva les condemnes a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació als seus defensats, valorarà amb els seus clients plantejar un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC). «Serem prudents, primer llegirem la sentència, veurem els arguments que s'exposen pel TS i a partir d'aquí valorarem si es planteja un recurs davant del TC o no», va afirmar al centre penitenciari Sevilla I , abans de criticar el que «molts polítics» han fet al llarg de tot aquest procés, «comentar els errors sense llegir la sentència».

Martínez va reaccionar d'aquesta manera després que el Suprem revoqués la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) i elevés les condemnes per als cinc acusats a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació, admetent així els recursos de la Fiscalia, la víctima i les acusacions populars que exerceixen l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra.

Preguntat pel trasllat dels reus a altres persons, l'advocat va afirmar no saber-ho, ja que no va poder visitar els presos al matí ni parlar amb ells. En aquest sentit, va apuntar que els veurà demà i que ells podrien romandre a Sevilla I, de manera que si els volen traslladar a altres centres, «sempre estaran a les zones més properes a la seva família», basant-se en el fet que «així ho prescriu la Llei general penitenciària, llevat que per aquest cas hi hagi alguna excepció més».

Per part seva, el president de Vox al Parlament andalús, Francisco Serrano, va lamentar que la sentència del Tribunal Suprem estigui «carregada de condicionants mediàtics i polítics». En una publicació a Twitter, Serrano va considerar que les resolucions dictades amb anterioritat pels corresponents òrgans judicials «tècnicament que no es poden canviar, alterar ni empitjorar». En aquest sentit, va continuar, «ens trobem amb una sentència que acabarà davant del Tribunal Constitucional».