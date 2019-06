Mor una professora de Barcelona en un viatge amb estudiants a la Costa d'Ivori

Una monitora espanyola ha mort i deu joves més, també de nacionalitat espanyola, han resultat ferides en accidentar-se aquest dissabte l'autobús en el qual viatjaven per la Costa d'Ivori com a part d'una acció solidària, segons han confirmat fonts d'Exteriors.



Les ferides estan rebent tractament en un centre mèdic, mentre l'Ambaixada espanyola es troba ja supervisant la situació i ha traslladat personal a la zona de l'accident per proporcionar assistència consular a les ferides i gestionar el seu trasllat a la capital, Abidjan.



"Lamento la mort en accident de trànsit d'una monitora espanyola a #CostadIvori. Segueixo atentament la situació de la resta de joves solidàries espanyoles ferides. La nostra Ambaixada està treballant intensament en la seva assistència", ha publicat el ministre d'Afers exteriors en funcions, Josep Borrell, en el seu compte de Twitter.





Lamento la muerte en accidente de trafico de una monitora española en #CostaDeMarfil. Sigo atentamente situación del resto de jóvenes solidarias españolas heridas. Nuestra Embajada está trabajando intensamente en su asistencia. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23 de junio de 2019