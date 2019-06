Unes 180.000 persones van participar en oposicions per aconseguir alguna de les 30.562 places docents convocades a tot Espanya a la major oferta dels últims deu anys, segons fonts del Sindicat Independent de Mestres i Professors (ANPE). La participació en aquestes primeres proves per formar part del personal docent va fregar el 90%, com en els anys anteriors i fins i tot va ser una mica superior, a causa de l'elevada quantitat de places ofertes.