París Almenys tres morts en un gran incendi

Almenys tres persones van morir i una trentena van quedar ferides, una d'elles de gravetat, com a conseqüència d'un incendi en un edifici residencial situat a l'est de París. Les flames es van iniciar cap a les cinc de la matinada en un bloc de la rue de Nemours, al districte 11 de la capital francesa, fins a on van acudir uns 200 bombers per controlar les flames. Els Bombers van assegurar que l'incendi va començar a a l'escala de l'edifici d'apartaments per causes que encara es troben sota investigació.