Una periodista acusa Trump d'haver-la violat fa 24 anys en uns grans magatzems

La periodista i columnista nord-americana Elizabeth Jean Carroll va acusar el president dels Estats Units, Donald Trump, d'agredir-la sexualment fa més de dues dècades als emprovadors d'uns grans magatzems de Nova York. La periodista va explicar que l'incident va tenir lloc el 1995, quan es va trobar amb Trump, llavors un conegut magnat, a la botiga de Bergdorf Goodman.

En un article publicat a la revista New York Magazine, Carroll va assenyalar que després d'un intercanvi de paraules, Trump li va demanar consell per comprar un «regal» per a una dona. Volia portar-li llenceria i li va demanar que se l'emprovés i, segons la seva denúncia, quan van arribar al vestidor la va empènyer contra la paret i li va abaixar les mitges. «Va grapejar la meva zona íntima amb els seus dits i va empènyer el seu penis fins a la meitat, o completament, no ho recordo, dins meu», va relatar la columnista.

Tot va passar «en menys de tres minuts i no crec que ejaculés», va escriure Carroll, qui aleshores era ja una reconeguda periodista que havia rebut una nominació per a un premi Emmy pel seu treball al programa Saturday Night Live, mentre que Donald Trump estava casat amb la seva segona dona, Marla Maple, de qui va acabar divorciant-se el 1999 abans d'aparèixer Melania Trump a la seva vida.

L'article publicat és un extracte del nou llibre de Carroll, i és un dels sis episodis en què, segons explica a l'obra, ha estat «atacada» per homes durant la seva vida.

El president nord-americà va negar rotundament haver violat el 1995 Elizabeth Jean Carroll i va assegurar que ni tan sols la coneix, a més d'insinuar que l'oposició demòcrata està darrere de la denúncia i destacar que no hi ha cap prova del suposat assalt. «Respecte la notícia de Carroll, que afirma que ens vam trobar fa 24 anys a Bergdorf Goodman: no he conegut aquesta persona mai a la vida. Està intentant vendre un nou llibre, i això hauria de deixar clara la seva motivació. Hauria de vendre'l a la secció de ficció», va dir Trump en un comunicat.



«No hi ha fotografies?»

«Senyora Carroll i New York Magazine: no hi ha fotografies? No hi ha vigilància? No hi ha vídeo? No hi ha informes? No hi havia cap empleat de la botiga a prop? M'agradaria donar les gràcies a Bergdorf Goodman per haver confirmat que no tenen gravació de vídeo d'aquest suposat incident, perquè mai es va produir», va sentenciar Trump.

En el mateix article, que està escrit en primera persona, la columnista va explicar per què ha trigat tant de temps a denunciar el que ha passat. «Unir-se a 15 dones que han explicant històries creïbles sobre com un home les va agafar, va importunar, va apallissar, va molestar i va assaltar, només perquè aquest home li donés la volta, ho negués, les amenacés i les ataqués, mai és una cosa divertida. A més, soc una covarda», va escriure Carroll.

Amb l'acusació de la periodista, que a més va assegurar que va rebre «amenaces de mort» quan va decidir compartir el seu cas amb un parell d'amics, són ja 16 dones les que han fet un pas endavant per denunciar que van ser víctimes d'assetjament per part de l'actual inquilí de la Casa Blanca, des de Jessica Leeds, Kristin Anderson o Jill Harth, fins a Cathy Heller, Temple Taggart McDowell o Karen Virginia.