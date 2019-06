trump amenaça un periodista amb pena de presó

? El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar un periodista de la revista Time amb pena de presó per suposadament fer una fotografia a una carta que li va enviar el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. El mandatari va criticar un periodista durant una entrevista per fer la fotografia després que la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, li digués específicament que no podia fer-la. Si bé l'entrevista va continuar, el president dels EUA va respondre a una pregunta sobre la investigació del fiscal especial Robert Mueller afirmant: «Vostè podria anar a la presó si fa servir la fotografia que va fer de la carta que li vaig donar».