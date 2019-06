Cs acusa el PSOE de segellar «cent pactes de la infàmia» amb els independentistes

La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, va rebutjar abstenir-se per permetre la investidura de Pedro Sánchez després d'acusar el PSOE d'haver segellat aquesta setmana «els cent pactes de la infàmia amb partits independentistes i nacionalistes». «El senyor Sánchez no pot exigir que ens abstinguem en una investidura perquè ell sempre que pot pacta amb els nacionalistes», va criticar, abans de garantir que Cs serà «el dic de contenció del sanchisme».

Arrimadas va assegurar que els socialistes «no poden donar lliçons de pactes» ni tampoc «demanar a les forces constitucionalistes» que s'abstinguin, després d'haver tancat acords d'investidura «que perseguiran la consciència de Pedro Sánchez sempre» i a qui no «blanquejaran» ni «rentaran la cara».

Segons la portaveu de Cs, el president de l'Executiu en funcions «ja té el Govern muntat» i, per aquest motiu, no escolliran «entre una falsa fal·làcia», en al·lusió a triar entre votar a favor de la investidura de Sánchez o la possibilitat que es convoquin unes noves eleccions. «Que no s'enganyi ningú. El que es va veure a Navarra -on el PSOE va pactar amb Geroa Bai i EH Bildu va entrar a la Mesa del Parlament autonòmic- era el preludi del que serà el Govern a nivell estatal», va asseverar Arrimadas, qui va garantir que Sánchez ja ha pactat «amb separatistes i nacionalistes» la seva investidura.

Per part seva, el PSOE va assegurar que s'ha «mogut» de la seva posició inicial de governar en solitari i va assenyalar que Unides Podem «ha de fer el mateix» per facilitar la investidura. «La proposta del PSOE és de cooperació, no de coalició. Unides Podem ho sap», van destacar fonts socialistes, tot afegint que estan «a l'espera» i «desitjant treballar» per al vot favorable de la formació morada.

En concret, la proposta de cooperació dels socialistes amb Unides Podem seria parlamentària, de continguts i de representació institucional, «però no en el Consell de Ministres». «La raó de la cooperació i no la coalició, a diferència del que Unides Podem ens diu que sí estem fent a autonomies, és perquè a aquestes últimes se sumen majories absolutes i al Govern d'Espanya no», va explicar el PSOE.

En aquest sentit, la formació que presideix Pedro Sánchez va apostar per buscar «una fórmula incloent, més oberta i raonable» per col·laborar amb el Parlament «sumant més suports».



«No és qüestió de noms»

Els socialistes van destacar que «cooperació no és el mateix que coalició» i van defensar que «no és qüestió de noms i de vetos personals, que no existeixen», sinó de concepció del seu plantejament polític de fons. Per al PSOE, un Govern de cooperació «pot contribuir a facilitar la investidura».

Paral·lelament, el portaveu del Govern basc i conseller de Governança Pública i Autogovern, Josu Erkoreka, va admetre que el Gabinet d'Iñigo Urkullu espera «amb urgència creixent» el fet que el Govern espanyol es constitueixi i mantingui l'«agenda bilateral» per «reprendre els assumptes que van quedar pendents de solució quan es van convocar les eleccions».

Erkoreka va admetre que l'Executiu basc espera que el Govern central es constitueixi i ho faci de la manera «més estable possible, comprometent-se a mantenir l'agenda de relacions i compromisos compartits» que ja existia.