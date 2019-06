París celebra el Dia Olímpic Mundial amb actuacions professionals

La capital francesa acollirà els Jocs Olímpics i Paralímpics de 2024 i, per celebrar-ho, la cèntrica place de la Concorde va ser l'escenari de diverses actuacions, com per exemple la que va realitzar l'equip francès de BMX. Convertint-se en un parc olímpic gegant, els parisencs van celebrar el Dia Olímpic Mundial, proclamat el 23 de juny pel Comitè Olímpic Internacional. Així mateix, els espectadors van veure espectacles professionals de gimnàstica rítmica, atletisme i salts d'alçada, entre d'altres.