Polèmica foto d'alumnes d'un col·legi de l'Opus fent la salutació feixista

La fotografia d'uns alumnes del col·legi Aixa-Llaüt de Palma realitzant la salutació feixista ha obert una forta polèmica i ha portat al mateix centre a anunciar l'adopció de "mesures educatives i correctores", mentre que des del sindicat STEI s'ha reclamat, tant al col·legi com a la conselleria d'Educació, l'obertura d'una investigació per determinar si els joves estaven acompanyats d'algun docent en el moment de prendre la imatge.

Davant la polèmica desfermada, des del col·legi Aixa-Llaüt s'ha assegurat a través de Twitter que la foto no ha estat distribuïda per cap membre del seu personal del centre "perquè és totalment contrària als nostres valors democràtics i el nostre codi ètic". "L'enaltiment del feixisme no s'ensenya a les nostres classes", s'afirma.

A més, es "lamenta profundament la desafortunada acció" dels alumnes que apareixen a la imatge, "impròpia de l'educació en els valors democràtics que ens esforcem a transmetre". En aquest sentit, s'assegura que s'ha obert una investigació i que es "prendran les mesures oportunes, de caràcter educatiu i corrector" davant d'una acció que es qualifica d ' "intolerable".

El secretari general del sindicat STEI, Miquel Gelabert, ha exigit també que el centre determini si en l'acte en qüestió estava vinculat algun docent, i ha reclamat que la Conselleria d'Educació obri la corresponent investigació, especialment si es té en compte que es tracta d'un col·legi que rep fons públics pel seu caràcter concertat malgrat que "segrega els alumnes pel seu gènere".

En qualsevol cas, Gelabert ha advertit de la necessitat de no responsabilitzar els joves ni convertir-los en culpables o en la "diana" de les crítiques, perquè considera que el que ha passat reflecteix el problema de la societat actual d'intolerància i d'una excessiva polarització política .

En aquest sentit, apunta que cal plantejar-se si el comportament d'aquests alumnes es deu a factors externs a l'escola, l'entorn en què es mouen fora de les aules, en considerar que el director d'aquest es caracteritza pel seu caràcter "tolerant" , tot i insistir que l'STEI no comparteix el criteri pedagògic de l'esmentat col·legi.