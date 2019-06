Iglesias no descarta rebutjar la investidura de Sánchez si no entra al govern

La reunió que aquesta tarda han mantingut al Palau de la Moncloa el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez i el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha conclòs en fracàs, després de la decisió d'aquest últim de mantenir la seva exigència d'entrar en un govern de coalició -amb membres de la seva formació dins el Consell de Ministres-. Així mateix, Iglesias ha comunicat a Sánchez que en el cas de no assolir aquest objectiu no descarta votar en contra de la investidura, han informat fonts socialistes al terme de la reunió que tots dos han celebrat a La Moncloa.

Sánchez, per la seva banda, ha advertit a Iglesias que està determinat a presentar-se a un debat d'investidura al mes de juliol tingui o no tingui amarrats abans els suports suficients per tirar-lo endavant.

L'únic avenç que s'ha produït en aquesta reunió és l'oferiment d'establir una comissió de seguiment de l'acord programàtic que poguessin arribar PSOE i Unides Podem en aquesta legislatura.





PODEM ACUSA

Per la seva banda, fonts de Podem asseguren que en la reunió d'avui Pablo Iglesias ha constatat que el PSOE no ha decidit si vol un acord amb l'esquerra o amb la dreta per tirar endavant la investidura.

Per això, expliquen que el líder de Podem ha transmès a Pedro Sánchez que ha de decidir-se perquè Espanya necessita un govern estable i d'esquerres, mentre que la ciutadania mereix claredat i certeses respecte al projecte de govern que es té per al país.

Iglesias va reiterar en la trobada que Podem vol acords clars com els que ha signat amb el PSOE i altres forces polítiques en diverses comunitats autònomes.

Per això argumenten que aquest moment no entraran en disputes sobre butaques grans o butaques petits. En aquest sentit expliquen que si el PSOE mira a l'esquerra, Podem està disponible per iniciar com més aviat, una negociació seriosa per aconseguir un programa social que posi en el centre els drets socials i mediambientals i un govern de coalició estable.

INVESTIDURA SEGONA O TERCERA SETMANA DE JULIOL

L'entrevista celebrada entre els dos polítics és la quarta que s'han celebrat per parlar de la investidura després de les eleccions generals del 28 d'abril.

Sánchez li ha reiterat la seva oferta per conformar un Govern de cooperació en els tres àmbits de col·laboració coneguts (programàtica, parlamentària i institucional), el que implica incorporar a membres de Podem en càrrecs intermedis de l'Administració, però fora del Consell de Ministres.

Els socialistes també estaven disposats a incorporar en el gabinet de Sánchez a independents de reconegut prestigi en els seus àmbits professionals que poguessin situar-se en l'òrbita ideològica de Podem.

El cap de l'Executiu posarà rumb a la tarda d'aquest dimecres a Osaka (Japó) per participar en la cimera del G-20. Diumenge serà Brussel·les per a la cimera extraordinària sobre el repartiment de càrrecs institucionals, de manera que en els pròxims dies la seva agenda internacional li impedirà bolcar-se en els contactes per tirar endavant la investidura.

Fonts del Govern descarten que la primera setmana de juliol pugui convocar cap debat d'investidura, que situen com aviat en la segona o tercera setmana de juliol.