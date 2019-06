Les renúncies de Toni Roldán i Javier Nart engrandeixen la crisi de Ciutadans

Les decisions que està prenent Ciutadans després de les darreres eleccions li estan començant a passar factura en forma de crisis internes, quelcom del qual ahir hi va haver dos exemples. El portaveu econòmic de Ciutadans al Congrés, Toni Roldán, ha decidit deixar el partit i el seu escó a la cambra baixa després de l'acostament de Ciutadans a la dreta per governar amb Vox a través dels pactes que ha signat amb el Partit Popular i després que la formació que lidera Albert Rivera hagi establert un veto a la investidura de Pedro Sánchez.

Roldán -que serà substituït al Congrés per Carina Mejías- es va incorporar a l'equip de Ciutadans el 2015 de la mà del coordinador econòmic de la formació taronja, Luis Garicano, precisament una de les veus més crítiques dins el partit davant els acords entre el PP i Vox per governar amb la formació taronja a autonomies com l'andalusa. Roldán, que havia estat nomenat secretari de programes i d'àrees sectorials el 2017, ha estat un dels impulsors del programa d'economia i ocupació del partit i ha defensat entre altres mesures el contracte únic, per evitar la dualitat entre els contractes fixes i temporals. També va tenir un paper molt rellevant a la comissió d'investigació de la crisi financera, ja que va ser molt crític amb la gestió dels polítics que estaven al capdavant de les caixes d'estalvis que van haver de ser rescatades. Roldán va concórrer a les passades eleccions generals com a número dos de la llista per Barcelona per al Congrés dels Diputats darrere d'Inés Arrimadas.

Paral·lelament, una cinquena part de la direcció nacional de Ciutadans va evitar donar suport a l'estratègia impulsada pel seu president de no facilitar la investidura de Sánchez com a president del Govern. Així es va posar de manifest en la votació que es va realitzar durant la reunió del Comitè Executiu a petició del líder de Cs al Parlament Europeu i responsable d'Economia i Ocupació del partit, Luis Garicano, i del també eurodiputat Javier Nart.

Com a conseqüència del resultat, majoritàriament a favor de mantenir l'estratègia actual, Nart va dimitir del seu lloc a l'Executiva, tot i que mantindrà el seu escó. Després de les dures crítiques de Roldán a la política de pactes impulsada per Rivera, Garicano i Nart van promoure una votació per plantejar una revisió de l'estratègia per tal d'obrir «una via de negociació amb Sánchez».

Per part seva, la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, va assenyalar que és Toni Roldán qui ha canviat de criteri i és qui ha d'explicar per què ara «no està còmode» amb la decisió de vetar al PSOE, que ell també va subscriure, i deixa el partit. Arrimadas va comunicar que la vacant de Roldán en l'Executiva l'ocuparà Marcos De Quinto, fitxat per Rivera, mentre que l'advocat de l'Estat Edmundo Bal el substituirà com a portaveu adjunt al Congrés.