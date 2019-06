Rivera rebutja reunir-se de nou amb el cap de l'Executiu

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar reunir-se una vegada més amb el president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, argumentant que ja ha deixat clar que la formació taronja no facilitarà la seva investidura. Així ho van explicar fonts de Cs, que van aclarir que Moncloa va sol·licitar la setmana passada una «reunió discreta» amb Rivera, però aquest la va rebutjar. En canvi, el líder del PP, Pablo Casado, sí va acceptar i ahir es va veure amb Sánchez, a qui va reiterar que el seu partit no votarà a favor de la seva investidura ni s'abstindrà.

El president de Ciutadans, per la seva banda, considera que no era necessària una nova trobada amb el candidat socialista després de les que van mantenir el passat 7 de maig a la Moncloa i l'11 de juny al Congrés.

Segons van assenyalar fonts de Cs, Rivera li va dir a Sánchez a les dues ocasions que «els electors han volgut» que el partit taronja estigui a l'oposició, una oposició «seriosa, ferma i constructiva», i aquest mateix missatge va ser el que va transmetre al Rei Felip VI quan va ser convocat al palau de la Zarzuela en el marc de la ronda de consultes amb els partits per a la investidura. A més, el president de Ciutadans justifica la seva postura en què la major part de l'Executiva del partit aposta per no facilitar, «ni per activa ni per passiva» que Sánchez torni a presidir el Govern.

Per altra banda Sánchez i Casado sí que es van reunir al Palau de la Moncloa a petició del president del Govern en funcions, trobada en què el líder del PP va reiterar la seva negativa a facilitar la investidura del dirigent socialista: ni vot a favor ni abstenció, van informar fonts populars.

La reunió va ser convocada per Sánchez i Pablo Casado hi va acudir per «lleialtat institucional», segons les mateixes fonts, que van assegurar que entre els temes tractats hi va haver la investidura del president del Govern, la situació política a Navarra, la situació a Catalunya i la Unió Europea.

Segons la informació facilitada pel PP, Casado va reiterar a Sánchez el que ja li havia dit en públic i en privat després de les eleccions generals, que el seu partit no facilitarà que sigui investit de nou president del Govern malgrat les apel·lacions del cap l'Executiu perquè tant el PP com Ciutadans s'abstinguin.

Per part seva, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, va demanar als partits majoritaris del Congrés que «recapacitin» i acabin facilitant la investidura de Pedro Sánchez, ja sigui abstenint-se o votant-hi a favor.