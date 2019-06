Detingut a Sevilla un militar de la comitiva de Bolsonaro amb 39 quilos de cocaïna

Un jutjat de Sevilla ha ordenat aquest dimecres l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, del militar que formava part d'una expedició d'avançada prèvia al viatge programat al Japó pel president brasiler, Jair Bolsonaro, i que va ser detingut aquest passat dimarts a l'aeroport de Sevilla amb 39 quilos de cocaïna dins d'una maleta que portava amb ell.

Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) a Europa Press, a aquest militar se l'investiga, inicialment, per un presumpte delicte contra la salut pública.

Els fets van passar dimarts al migdia a l'aeroport de Sant Pablo, on feia escala un avió que volava a Japó, com a avançada del viatge programat pel president brasiler a la cimera del G-20, tal com han confirmat fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press.

El detingut, d'uns 38 anys, és un militar que formava part de la tripulació de la comitiva i no del servei de seguretat proper al president brasiler. Va ser detingut en comprovar que a la maleta contenia 39 quilograms de cocaïna dividits en 37 tauletes.

El president brasiler ha emès un missatge a través del seu perfil oficial a la xarxa social Twitter, informant que ha ordenat al Ministeri de Defensa del país sud-americà la "immediata col·laboració" d'aquest departament amb les autoritats espanyoles i l'obertura d'una investigació policial i militar entorn de l'assumpte.

A més, el president brasiler ha defensat que les Forces Armades del seu país estan compostes per un contingent de més de 300.000 persones "formades en els més íntegres principis d'ètica i de moralitat", ja que en cas que sigui comprovada la implicació d'aquest militar en els fets en qüestió, el mateix serà "jutjat i condemnat acord amb la Llei".