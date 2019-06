Dues dones denuncien una estafa en l'intent de contractar un sicari i acaben detingudes

La Policia Nacional ha detingut a Madrid una dona, la seva filla i el nòvio de la jove després que elles el denunciessin a comissaria dient que les havia estafat perquè havien acordat entre els tres matar el nòvio de la mare i vendre els seus òrgans, i ell no va complir amb el tracte.

Les dones havien donat 7.000 euros al nòvio de la filla perquè encarregués a un sicari matar i vengués els òrgans de la parella de la mare i no ho va fer.

Segons ha informat aquest dimecres la Prefectura Superior de Policia de Madrid, els tres van ser detinguts el passat 14 de juny per un presumpte delicte de proposició per cometre assassinat: les dues dones en el moment en què van tractar d'interposar una denúncia per estafa i l'home poc després.

Es tracta d'una dona de 52 anys, la seva filla de 20 i la seva parella, de 29. Tots són espanyols i no tenen antecedents policials, i ara s'investiga si el suposat estafador, que els va assegurar que era un alt càrrec del CNI i tenia documents falsificats amb l'anagrama d'aquest servei d'intel·ligència, ha estafat més persones.

Va ser el nòvio de la jove qui va proposar a les dones contractar un sicari que matés la parella de la mare i vengués els òrgans per aconseguir així 60.000 euros, ja que la noia li va explicar que l'actual nòvio de la mare els havia enganyat en múltiples ocasions, i així aconseguirien aquesta mateixa quantitat.

Les dones van estar-hi d'acord i van signar, el passat mes de març, un contracte que reflectia les seves intencions i que li lliurarien 7.000 euros com a avançament.

En passar les setmanes i no consumar-se l'assassinat, les dones van anar el passat dia 14 a la comissaria de Centre de la Policia Nacional a denunciar el que havia passat: que havien estat estafades per la parella de la filla, que deia que pertanyia al CNI i s'havia compromès a encarregar a un sicari l'assassinat de la parella de la mare, per al que havien pagat uns diners.

En aquest moment van ser arrestades i poc després els agents van localitzar i arrestar l'home. El detingut tenia diversos documents amb anagrames falsos del CNI, entre ells un titulat "Resolució en vista ordinària" en què es reflectia, com si es tractés d'una operació secreta, com es duria a terme l'assassinat i la venda d'òrgans.

Tenia a més un currículum fals en el qual assegurava que era tinent coronel expert en disciplines com tir de combat, arts mil·lenàries, interrogatoris, "eliminació" i alliberament, i que parlava 22 idiomes, entre ells bengalí i hawaià.

Els investigadors no han descartat que aquest home hagi estafat a més persones i han comprovat que la persona a la qual ell i les dues dones tenien pensat matar es trobava en bon estat.