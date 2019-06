Eduardo Zaplana, el turista accidental a Benidorm

L'expresident de la Generalitat i exiministre de Treball, Eduardo Zaplana, és un home de rutines. En llibertat des de principis de febrer com a principal implicat en el cas Erial, Zaplana aprofita la seva residència a Benidorm i la proximitat de casa seva a la platja de Ponent per a realitzar cada tarda un recorregut a la vora de la mar, com un turista més.



Gairebé anònim entre els milers de visitants que omplen aquests dies la capital turística de la Costa Blanca, per als residents a la ciutat de la qual Zaplana va ser alcalde, l'espigada figura del polític, que malgrat la seva malaltia presenta bon aspecte, no passa desapercebuda.