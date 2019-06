El líder de Cs a Castella i Lleó defensa que el partit s'abstingui en la investidura

El líder de Ciutadans a Castella i Lleó i membre de l'Executiva estatal del partit, Francisco Igea, va defensar l'alternativa d'una abstenció que permeti la investidura de Pedro Sánchez perquè «Espanya no depengui en exclusiva» dels nacionalistes. En una roda de premsa convocada per analitzar la situació interna del seu partit després de la dimissió de Toni Roldán i el seu vot discrepant sobre l'estratègia de Ciutadans de no negociar amb el PSOE una alternativa a nivell estatal, Igea va criticar que entre els socialistes no hi hagi hagut veus discrepants que hagin qüestionat els acords del seu partit amb nacionalistes a nivell autonòmic i local.

El dirigent de Ciutadans va admetre que dilluns va defensar en una reunió de l'Executiva del seu partit obrir la possibilitat de negociar una sèrie de condicions amb el PSOE perquè Espanya no depengui dels que «volen destruir-la».