Una nena d'onze anys víctima de bullying se suïcida a França

Una nena d'onze anys ha mort després de penjar-se a la seva habitació. El seu pare la va trobar encara amb vida, però hores després moria a l'hospital Robert Debré de París. És una més de les víctimes de bullying, que amenaça milers d'escolars arreu del món. En aquest cas, els seus pares havien denunciat a la direcció de l'escola l'assetjament que patia per part dels seus companys. Com que no es van prendre mesures, van decidir canviar-la de centre escolar, però l'assetjament a través de les xarxes socials va seguir i va portar la nena a prendre una decisió irreversible.

Ara, la policia ha obert una investigació per ratrejar la pista dels assetjadors.

Un cas similar a València

El mes de maig, a València un nen també d'onze anys es va intentar treure la vida saltant per la finestra des d'un quart pis. La seva mare relatava que era "viu de miracle", ja que va acabar caient sobre un cotxe, es va fracturar diversos ossos i va necessitar més de cinquanta punts de sutura. La història és molt similar a la de la nena de París. La família també va denunciar la situació d'assetjament al seu centre escolar i lamenten que no van fer res per a solucionar-la.

El 80% de casos no s'investiga

El 80% dels casos d'assetjament escolar que es denuncien arreu de l'Estat no s'investiguen, i en el 20% que sí es fa es deu a què les famílies insisteixen. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi de l'Associació espanyola per a la prevenció de l'assetjament escolar (AEPAE), que rep trucades i correus electrònics de totes les províncies, inclosa Girona, i assegura que la manca d'obertura de protocols d'investigació també afecta les víctimes gironines de bullying.