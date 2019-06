Borrell renuncia a ser eurodiputat per continuar com a ministre d'Exteriors

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va anunciar que renuncia a l'acta d'eurodiputat per seguir com a cap de la diplomàcia espanyola «en funcions» per no deixar el lloc vacant durant «massa temps» per la incertesa sobre la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, que podria retardar-se fins després de l'estiu. Això sí, no va tancar la porta a incorporar-se a la Comissió Europea en el futur.

«D'acord amb el president del Govern, hem pensat que era més útil que seguís ocupant el lloc de ministre que no incorporant-me a un Parlament que d'aquí a 15 dies estarà de vacances», va explicar Borrell. Si la investidura del Govern «fos un fet probable o molt possible en el curt termini, segurament la decisió hagués estat una altra», va admetre Borrell, que va anunciar que «d'acord amb el president del Govern i secretari general del PSOE, he enviat un escrit a la Junta Electoral Central en què renuncio a prendre possessió» de l'acta d'eurodiputat, una decisió de la qual va informar en persona al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani.

Borrell no va aclarir si voldria quedar-se com a ministre d'Exteriors si Sánchez salva la investidura, però, això sí, no va tancar la porta a incorporar-se a la Comissió Europea en el futur. «Crec que tinc capacitat per ser-ho sense cap dubte», va assegurar, alhora que va recordar que «no cal ser europarlamentari per ser hipotèticament comissari».

Per part seva, el president del Govern en funcions va posar en valor la decisió del ministre d'Afers Estrangers. «Espanya necessita persones amb el sentit d'Estat que ha demostrat Josep Borrell», va destacar Sánchez en un missatge publicat a seu compte personal de Twitter en resposta a un altre en què el ministre d'Exteriors explicava que havia estat una decisió que tots dos havien pres conjuntament. Sánchez va recordar que «el moment que vivim és decisiu» i va destacar que el Govern i el PSOE continuaran treballant per Espanya.