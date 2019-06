Casado ofereix estabilitat a Sánchez si és investit a través dels pactes d'Estat

Casado va demanar un «esforç» a Sánchez per evitar que hi hagi una investidura fallida.

Casado va demanar un «esforç» a Sánchez per evitar que hi hagi una investidura fallida. europa press

El president del PP, Pablo Casado, va demanar al president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, que faci un «esforç» per evitar que hi hagi una investidura fallida i que es deixi de debats «tàctics i instrumentals», tot assenyalat que està obert a parlar amb Sánchez sobre els cinc pactes d'Estat que ja els va proposar el PSOE fa un any: infraestructures, justícia, defensa, violència de gènere i pensions. A ells, el líder del PP va afegir la recerca de mesures perquè «es compleixi la llei a Catalunya» a través de l'aplicació del 155 o de les lleis auxiliars en vigor (Llei d'Acció Exterior, Llei d'Estabilitat Pressupostària, l'Alta inspecció Educativa o la Llei de Seguretat Nacional).

Casado va explicar que espera que hi hagi investidura perquè no se sotmeti els espanyols a un altre procés electoral, però considera que per a això és necessari que Sánchez faci un «esforç» i aconsegueixi els suports necessaris que li garanteixin la governabilitat. Una governabilitat que, segons va confirmar, no depèn del PP. «Pedro Sánchez no pot seguir projectant la responsabilitat a altres partits ni tampoc actuar com si tingués una majoria absoluta», va afirmar.

Segons la seva opinió, Sánchez està protagonitzant en aquests moments un debat «merament tàctic i instrumental» perquè encara no ha escoltat el cap de l'Executiu en funcions, amb el qual ja s'ha reunit en dues ocasions, dir «quin pla té per a Espanya» en matèria econòmica, territorial o internacional. Per això, Casado es va reafirmar en portar endavant una estratègia «responsable però constructiva». «Responsable», va explicar, perquè el PP no pot facilitar la investidura de Sánchez atès que «Espanya es quedaria sense alternativa» a l'oposició, i «constructiva» perquè ja ha traslladat al líder socialista que sí que podrien «donar estabilitat» a la legislatura.

Per part seva, la portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero, va lamentar que Sánchez hagi decidit «buscar el suport de la dreta i anar a una investidura fallida» sense negociar amb ningú, no només amb Podem sinó amb cap formació de la Cambra. «Pedro Sánchez va comunicar-nos a la reunió de dimarts a La Moncloa que com a candidat a la presidència havia decidit buscar el suport de la dreta, a nosaltres això no ens agrada, perquè el que cal a Espanya és un govern de coalició progressista. No compartim l'estratègia del candidat d'anar a una investidura fallida», va assenyalar.

A més, va retreure a Sánchez que usi la investidura com «una eina per amenaçar», però va afegir que a Unides Podem no li queda una altra opció que acceptar que va a aquesta cita parlamentària «sense negociar amb ningú», i estar preparats per obrir de nou les negociacions quan toqui. En aquest sentit, va indicar que quan el PSOE vegi que «no li poden torçar el braç a Rivera», ells hi seran per negociar.

Montero va recordar a més que el govern de coalició de PSOE i Unides Podem és possible perquè «els números són tossuts» i la voluntat de la majoria social és la d'un Executiu progressista.

En aquest sentit, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, va desmentir la portaveu parlamentària d'Unides Podem, tot afirmant no entendre aquestes declaracions. «No és aquesta la realitat», va assegurar. Lastra va recordar que des de l'endemà de les eleccions generals del 28 d'abril, el PSOE va deixar «clar» que consideraven a Unides Podem seu «soci preferent».

«Els hem fet una oferta de govern de cooperació i la resposta en principi ha estat que no. Els hem ofert també una comissió de seguiment a aquest acord i en principi sembla que no. Això és l'únic que ha parlat el president amb el senyor Iglesias», va asseverar Lastra.