Denúncia un guàrdia civil que la va retenir per parlar català a l'aeroport de Palma

Una treballadora de l'aeroport de Palma ha presentat una denúncia contra un agent de la Guàrdia Civil del control de seguretat per un presumpte cas de discriminació lingüística, assegurant que l'agent li va impedir el pas per parlar-li en català.

En la denúncia presentada davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, en funcions de guàrdia, la dona explica que els fets van tenir lloc després de passar per l'arc de seguretat una segona vegada, després de sonar el detector a la primera. Va ser escorcollada per un dels treballadors de seguretat privada de l'aeroport i va poder accedir a les instal·lacions.

Segons el seu relat, seguidament la van venir a buscar una parella de guàrdies civils que li van demanar que els acompanyés, que els mostrés el DNI i la targeta d'Aena, cosa que va fer. Va haver de tornar a passar per l'arc de seguretat i un dels guàrdies civils li va dir que "tot està correcte" i que ja podia tornar a accedir a l'aeroport.

En aquest punt, la dona explica que es va acomiadar en català "donant-li les gràcies" i que l'home es "va exaltar molt" i que li va dir que "a un agent de l'autoritat se li parla espanyol o no s'entra". Continua explicant que ella va contestar que tenia dret a parlar la llengua que volgués.

"Ell em diu que espanyol o no entro, així que no em deixa passar i s'inventa que no he passat el control de seguretat com a excusa", indica la dona en la denúncia, on sosté que això és una "falsedat" per retenir-la.

La denunciant manté que va passar l'arc totes les vegades que la van requerir a fer-ho i que no va accedir a la seva zona fins que l'hi van permetre.

Reclamen una investigació a la delegada del Govern

Arran d'aquesta denúncia, presentada el passat dimarts, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha reclamat a la delegada del Govern, Rosario Sánchez, que insti a la direcció de la Guàrdia Civil a realitzar una investigació "a fons" amb les actuacions disciplinàries que puguin correspondre.

En un comunicat enviat als mitjans, l'entitat adverteix que si es confirmen els fets relatats en la denúncia "constituiria un gravíssim cas de discriminació d'un ciutadà per part d'un membre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per raó de llengua" .

L'OCB també ha recordat que les forces i cossos de seguretat han de respectar l'ordenament jurídic, "amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense discriminació per raons ideològiques", així com "impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria" i mantenir un tracte correcte amb els ciutadans.

L'entitat ha instat a la Delegació del Govern a Balears a adoptar, "de manera inajornable", les mesures necessàries "per acabar amb els incidents per raó de llengua protagonitzats per membres de les forces i cossos de seguretat estatals que vulneren el dret dels ciutadans d'aquestes illes a expressar-se en la llengua de la seva elecció".

Addicionalment, l'OCB demanarà una reunió amb el nou cap de la Guàrdia Civil a Balears i amb el seu homòleg de la Policia Nacional.

Paral·lelament, ha animat a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, a pronunciar-se públicament sobre aquest assumpte i a "sortir en defensa de tots els ciutadans víctimes de casos de discriminació lingüística, especialment greus quan són perpetrats per part de membres de les forces i cossos de seguretat".

També ha instat la ciutadania a "fer valer els seus drets lingüístics en tots els àmbits de la vida quotidiana i denunciar sense por els casos de conculcació del seu exercici, perquè la millor manera de mantenir la llengua viva i vigorosa és usar-la"