Detenen un membre de l'expedició de Bolsonaro a Sevilla per tràfic de drogues

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Sevilla, en funcions de guàrdia de detinguts, va ordenar l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, del militar que formava part d'una expedició d'avançada prèvia al viatge programat al Japó pel president brasiler, Jair Bolsonaro, i que va ser detingut a l'aeroport de Sevilla amb 39 quilograms de cocaïna dins d'una maleta que portava amb ell. A aquest militar se l'investiga, inicialment, per un presumpte delicte contra la salut pública.

Els fets es van produir al migdia d'ahir a l'aeroport de San Pablo, on feia escala un avió que volava a Japó, com a avançada del viatge programat pel president brasiler a la cimera del G-20. El detingut, d'uns 38 anys d'edat, és un militar que formava part de la tripulació de la comitiva i no del servei de seguretat proper al president brasiler. Va ser arrestat en comprovar-se que a la maleta contenia 39 quilograms de cocaïna dividits en 37 tauletes.

El president brasiler va emetre un missatge a través del seu perfil oficial a la xarxa social Twitter, informant que ha ordenat al Ministeri de Defensa del país sud-americà la «immediata col·laboració» d'aquest departament amb les autoritats espanyoles i l'obertura d'una investigació policial i militar entorn de l'assumpte.

A més, Bolsonaro va defensar que les Forces Armades del seu país estan formades per un contingent de més de 300.000 persones «formades en els més íntegres principis d'ètica i de moralitat», ja que en cas que sigui comprovada la implicació de aquest militar en els fets en qüestió, el mateix serà «jutjat i condemnat d'acord amb la Llei».

Fonts de la Guàrdia Civil van detallar que la detecció de la droga i el posterior arrest del militar es va produir quan la vintena de militars que formaven part de la tripulació i els seus equipatges van passar el preceptiu control duaner a la seva arribada a l'aeroport de Sevilla. L'arrestat havia baixat de l'avió amb un portavestits i una maleta de mà. Quan els agents van registrar aquesta última, van descobrir que anava plena amb 37 paquets d'una mica més d'un quilo cadascun el contingut dels quals va resultar ser cocaïna. «Ni tan sols estaven camuflats entre roba», van destacar fonts de l'institut armat.

No és la primera vegada que membres de la Força Aèria del Brasil fan servir la seva condició de militars per traficar amb estupefaents. L'abril, el Tribunal Superior Militar brasiler va decretar l'expulsió de l'exèrcit d'un tinent coronel per la seva implicació en el transport de 33 quilos de cocaïna trobada el 1999 a Canàries.